Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti è il nuovo vicedirettore (Di martedì 28 marzo 2023) Un nuovo acquisto per La Gazzetta dello Sport, Il quotidiano rosa ha deciso di puntare su Stefano Agresti che sarà il nuovo vicedirettore che supporterà il direttore Stefano Barigelli. Per Agresti sarà un nuovo step della sua carriera, dopo essere stato nella casa di TuttoSport dal 1992 per circa dieci anni da inviato della Juventus, del Torino ed anche della Nazionale Italiana che ha accompagnato in due Mondiali e due Europei. Per altri dieci anni sempre Agresti è stato vicedirettore del Corriere dello Sport, a Roma. Poi la direzione di Calciomercato.com oltre a scrivere per Il Corriere della Sera. Ora la chiamata ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Unacquisto per La, Il quotidiano rosa ha deciso di puntare suche sarà ilche supporterà il direttoreBarigelli. Persarà unstep della sua carriera, dopo essere stato nella casa di Tuttodal 1992 per circa dieci anni da inviato della Juventus, del Torino ed anche della Nazionale Italiana che ha accompagnato in due Mondiali e due Europei. Per altri dieci anni sempreè statodel Corriere, a Roma. Poi la direzione di Calciomercato.com oltre a scrivere per Il Corriere della Sera. Ora la chiamata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : L'atletica mondiale esclude i transgender e irrigidisce le regole per gli atleti con disordini dello sviluppo sessu… - PasAH2Oa : RT @SCUtweet: #Pirlo a Gazzetta dello Sport ?? La #Juve è forte e #Allegri paga troppi infortuni; la distanza dal Napoli non riflette la di… - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Pirlo a Gazzetta dello Sport ?? La #Juve è forte e #Allegri paga troppi infortuni; la distanza dal Napoli non riflette la di… - SpotandWeb : Nuova notizia: Stefano Agresti vicedirettore de La Gazzetta dello Sport - robertorodi76 : RT @SCUtweet: #Pirlo a Gazzetta dello Sport ?? La #Juve è forte e #Allegri paga troppi infortuni; la distanza dal Napoli non riflette la di… -