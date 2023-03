Gas: Ue, gara per acquisti congiunti dall'inizio di maggio (Di martedì 28 marzo 2023) Nella piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas "ci attendiamo di organizzare la prima domanda aggregata a metà aprile". "Vogliamo procedere con la prima gara nella storia europea per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Nella piattaforma Ue per glidi gas "ci attendiamo di organizzare la prima domanda aggregata a metà aprile". "Vogliamo procedere con la primanella storia europea per l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gas: Ue, gara per acquisti congiunti dall'inizio di maggio: Sefcovic, interesse già a 24 miliardi di metri cubi per… - MFredarico97ita : RT @Kawasaki_Italia: ?? Tra le dune sabbiose di Riola, in Sardegna, partenza a tutto gas per le ragazze Kawasaki del Motocross! La giovanis… - PiacenzaSera : Gas Sales Bluenergy-Modena, via alla prevendita dei biglietti per Gara 4 - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà… - federicob95 : RT @P300it: MXGP | GP Sardegna 2023, Prado (Gas Gas): “Peccato per la partenza di gara-2, ho perso ritmo” ? di Federico Benedusi ?? https:/… - P300it : MXGP | GP Sardegna 2023, Prado (Gas Gas): “Peccato per la partenza di gara-2, ho perso ritmo” ? di Federico Benedu… -