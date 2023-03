Furto di rame in un lido 30 kg di tubi rimossi: un arresto (Di martedì 28 marzo 2023) Furto di rame in un lido, 30 kg di tubi rimossi a Bacoli. 40enne arrestato dai Carabinieri di Pozzuoli Furto di rame a Bacoli. I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per Furto aggravato un 40enne incensurato di monte di Procida. L’uomo è stato sorpreso nello stabilimento balneare “lido Panorama” mentre rubava tubi di rame. 30 chili il peso complessivo del materiale che stava tentando di sottrarre. Carabinieri colpiti da calci e pugni Quando i militari lo hanno individuato ha provato a sottrarsi all’arresto colpendoli a calci e pugni. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. A dare i dettagli della notizia una ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023)diin un, 30 kg dia Bacoli. 40enne arrestato dai Carabinieri di Pozzuolidia Bacoli. I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato peraggravato un 40enne incensurato di monte di Procida. L’uomo è stato sorpreso nello stabilimento balneare “Panorama” mentre rubavadi. 30 chili il peso complessivo del materiale che stava tentando di sottrarre. Carabinieri colpiti da calci e pugni Quando i militari lo hanno individuato ha provato a sottrarsi all’colpendoli a calci e pugni. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. A dare i dettagli della notizia una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Furto di rame in un lido 30 kg di tubi rimossi: un arresto - - cronachecampane : Furto di rame in un lido a Bacoli, arrestato 40enne - fattidinapoli : Napoli: Bacoli, furto di rame in un lido, 30 kg di tubi rimossi. 40enne arrestato dai Carabi... -… - ottopagine : Furto di rame in un lido: carabinieri arrestano un 40enne #Napoli - MARIGLIANO : -