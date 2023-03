Furti tra Salerno, Eboli e Pontecagnano: arrestata borseggiatrice (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 27 marzo, i Carabinieri della Stazione CC Duomo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Veronica De Libero, per i reati di furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte bancomat e violazione del foglio di via obbligatorio. La predetta tra i mesi di maggio 2022 e febbraio 2023, secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P., si sarebbe resa responsabile, di diversi borseggi avvenuti nei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano ed Eboli e altrettanti prelievi indebiti mediante l’utilizzo delle carte bancomat contenute nelle borse sottratte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 27 marzo, i Carabinieri della Stazione CC Duomo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Veronica De Libero, per i reati di furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte bancomat e violazione del foglio di via obbligatorio. La predetta tra i mesi di maggio 2022 e febbraio 2023, secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P., si sarebbe resa responsabile, di diversi borseggi avvenuti nei comuni diFaiano ede altrettanti prelievi indebiti mediante l’utilizzo delle carte bancomat contenute nelle borse sottratte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dusan_antiAIA : @Danila0909 Però Napoli sa farsi valere in altre classifiche. OMICIDI . FURTI AUTO. Classifica raccolta rifiuti dif… - infoitinterno : Furti in appartamento tra Barriera di Milano e Mirafiori: in manette 5 georgiani - geniazze : RT @fra__nce__sco: Premesso che penso che il gol di #Turone, tra tutti i furti perpetrati dal club di Agnelli, sia uno di quelli meno clamo… - GiovanniCarli8 : RT @fra__nce__sco: Premesso che penso che il gol di #Turone, tra tutti i furti perpetrati dal club di Agnelli, sia uno di quelli meno clamo… - TiLascioParlare : @newmax50 @AnnaRuotolo71 @anny922059731 La vostra unica dote è quella di essere delle bestie immonde. Offendere sul… -