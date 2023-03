Furbetto del Telepass: nonnino ‘scroccava’ il pedaggio alle altre auto (Di martedì 28 marzo 2023) Riusciva a superare il Telepass a ‘scrocco’, senza pagare il pedaggio. Un anziano per due anni è riusciti a farla franca incollandosi all’auto che lo precedeva, e così facendo, riusciva a ingannare il servizio Telepass sull’autostrada del Sole, l’A1. Tutto gli è andato bene finché non è stato scoperto e indagato dalla Procura della Repubblica di Frosinone per ‘insolvenza fraudolenta’. I video hanno incastrato l’anziano A seguire è arrivato anche il momento di fare i conti. E quel pensionato ciociaro, ora ospite in una casa di riposo, ha approfittato del trucchetto riuscendo a non pagare ben 4mila euro di pedaggi in un periodo compreso tra il 2020 e il 2022. A incastrare il Furbetto del Telepass sono stati i video. Gli investigatori hanno analizzato le immagini e sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Riusciva a superare ila ‘scrocco’, senza pagare il. Un anziano per due anni è riusciti a farla franca incollandosi all’che lo precedeva, e così facendo, riusciva a ingannare il serviziosull’strada del Sole, l’A1. Tutto gli è andato bene finché non è stato scoperto e indagato dalla Procura della Repubblica di Frosinone per ‘insolvenza fraudolenta’. I video hanno incastrato l’anziano A seguire è arrivato anche il momento di fare i conti. E quel pensionato ciociaro, ora ospite in una casa di riposo, ha approfittato del trucchetto riuscendo a non pagare ben 4mila euro di pedaggi in un periodo compreso tra il 2020 e il 2022. A incastrare ildelsono stati i video. Gli investigatori hanno analizzato le immagini e sono ...

