“Fuori Alfredo dal 41 bis” | attacchi hacker ai distributori automatici anche in provincia di Latina

(Di martedì 28 marzo 2023)indici sono state numerose segnalazioni didi sigarette che mostravano un messaggio di solidarietà per l’anarchicoCospito. L’attaccodi sabato ha colpito molti tabaccai in tutta Italia, alcuni dei quali hanno subito danni economiciconsiderevoli. Gli acquirenti di tabacchi, prima che i rivenditori L'articolo Temporeale Quotidiano.

I messaggi sui distributori Sui distributori, provvisti di touchscreen, la schermata iniziale è stata sostituita dalla scritta "dal 41bis", con sullo sfondo la sagoma rossa di un uomo ...Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali conCospito. In varie parti d'Italia sul video delle macchinette sono comparse scritte come 'dal 41bis', mentre i pacchetti potevano essere acquistati a dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il ...... so' americani, sono convinti che sulla pizza ci stia bene l'ananas e adorano le fettuccine.è attirato più contumelie di Jorginho quando sbagliò i due rigori che lasciarono gli azzurri...

Anche perché sul visore degli apparecchi presi di mira appariva la scritta “Fuori Alfredo dal 41 bis. Chiudere il 41 bis liberi tutti libere tutte”, riferita alla protesta di Cospito circa la ...L’esercente questa mattina si sarebbe ritrovato con la doppia sorpresa del prezzo delle sigarette abbassato a 10 centesimi con la conseguente grave perdita economica e con la frase sul monitor: «Fuori ...