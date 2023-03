Fulvio Giuliani: "Racconteremo solo balle..." (Di martedì 28 marzo 2023) Su propro profilo Twitter, Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione: "Ancora con questa storia del Napoli “dei miracoli”. Oggi sulla Gazzetta dello Sport. Ma quale miracolo?! Finché continueremo a definire così una società sana, con le idee chiare e a considerare normali i rossi di bilancio, da centinaia di milioni di euro, Racconteremo solo balle". A cura di Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 marzo 2023) Su propro profilo Twitter,, direttore de La Ragione: "Ancora con questa storia del Napoli “dei miracoli”. Oggi sulla Gazzetta dello Sport. Ma quale miracolo?! Finché continueremo a definire così una società sana, con le idee chiare e a considerare normali i rossi di bilancio, da centinaia di milioni di euro,". A cura di Alessandro Cardito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamoilnapoli : ???Intervista al giornalista Fulvio #Giuliani ??? 'Ecco in quale partita vorrei vincere lo #Scudetto' ??Le sue parole… - Radio_Speaker : Il direttore de 'La Ragione', da poco tornato in onda su RTL 102.5, è il protagonista della nuova puntata di Radio… - RadioTodayWorld : Europe: Intervista a Fulvio Giuliani: “La radio è casa, alle passioni non si rinuncia” -