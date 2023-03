Frosinone | ragazzo muore soffocato da un pezzo di pizza

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Undi origini cinesi è mortonel frusinate, mentre stava mangiando un trancio di. La tragedia è avvenuta ad Aquino in Ciociaria, davanti agli occhi dei genitori. Inutili i soccorsi del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L'articolo proviene da Italia Sera.

La vittima è un cittadino cinese di 27 anni, da tempo residente in provincia di Frosinone insieme ai genitori.

La famiglia gestisce un grosso emporio a ridosso del centro cittadino, lungo via Manzoni ad Aquino.