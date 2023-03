Frecce Tricolori e non solo: spettacolo nei cieli di Roma per il centenario dell’Aeronautica Militare (Di martedì 28 marzo 2023) Roma – E’ festa grande nel centro di Roma, dove un cielo azzurro fa da sfondo a sorvoli, piroette e disegni composti da aerei. L’Aeronautica Militare italiana compie i suoi primi cento anni e in piazza del Popolo, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, celebra in grande stile questo traguardo. Nel corso della celebrazione sono intervenuti il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della difesa, ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare. “Passione, spirito di squadra, senso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023)– E’ festa grande nel centro di, dove un cielo azzurro fa da sfondo a sorvoli, piroette e disegni composti da aerei. L’Aeronauticaitaliana compie i suoi primi cento anni e in piazza del Popolo, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, celebra in grande stile questo traguardo. Nel corso della celebrazione sono intervenuti il Capo di Stato maggiore, Gen. S.A. Luca Goretti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della difesa, ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordined’Italia alla Bandiera di Guerra. “Passione, spirito di squadra, senso ...

