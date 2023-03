Franzoni | Parravicini e Saiani in campo con l’Italia Under 18

Leggi su seriea24

(Di martedì 28 marzo 2023) È terminata positivamente l'esperienza tra le fila del18 dei tre biancazzurri Nicolò, Fabioe Filippo. Durante il raduno svolto in Basilicata gli Azzurrini del tecnico federale Daniele Franceschini hanno sostenuto un doppio test match contro la Romania18, ottenendo due convincenti vittorie. I tre giovani spallini, già subentrati nella prima amichevole, sono scesi inda titolari nella seconda sfida giocata dalallo Stadio "Donato Curcio" di Picerno, disputando un'ottima prova davanti a più di mille spettatori, e conquistando un successo per 2-0, che ha bissato la vittoria per 3-0 già ottenuta nel primo test match. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it