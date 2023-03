Francia, tutti in piazza contro Macron: 240 cortei nel Paese. Scioperi e chiusure paralizzano Parigi (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue, inesorabile, la mobilitazione in Francia contro la riforma delle pensioni voluta del presidente Emmanuel Macron. Il Paese intero torna in piazza. Anzi, per la verità non si è mai ritirato. Dopo giorni di proteste violente, disordini e danneggiamenti, fermati e feriti tra manifestanti e forze dell’ordine, anche oggi sono 240 le manifestazioni organizzate in tutto il Paese. Proprio mentre i sindacati scrivono a Macron per chiedere una mediazione, e il governo francese replica che resterà «il baluardo contro violenze illegittime e pericolose», ma anche contro «lo smantellamento delle istituzioni» e «l’indebolimento della Repubblica». Riforma pensioni Macron, la Francia torna in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue, inesorabile, la mobilitazione inla riforma delle pensioni voluta del presidente Emmanuel. Ilintero torna in. Anzi, per la verità non si è mai ritirato. Dopo giorni di proteste violente, disordini e danneggiamenti, fermati e feriti tra manifestanti e forze dell’ordine, anche oggi sono 240 le manifestazioni organizzate in tutto il. Proprio mentre i sindacati scrivono aper chiedere una mediazione, e il governo francese replica che resterà «il baluardoviolenze illegittime e pericolose», ma anche«lo smantellamento delle istituzioni» e «l’indebolimento della Repubblica». Riforma pensioni, latorna in ...

Parigi prepara la risposta ai commenti di von der Leyen sul nucleare, come energia 'non strategica'

Francia, sospeso lo sciopero dei netturbini Il sindacato francese Cgt annuncia la sospensione dello sciopero dei netturbini a partire da domani. A Parigi, in queste ultime settimane, tonnellate di rifiuti sono rimasti a terra nel quadro delle proteste.

Francia,no all'estradizione di 10 ex Br La Cassazione francese ha confermato il rifiuto all'estradizione di 10 ex terroristi, quasi tutti ex Br, condannati in Italia per crimini negli anni di piombo.