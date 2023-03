Francia percorsa dalla decima giornata di protesta per riforma pensioni

(Di martedì 28 marzo 2023) 556mila in piazza a Parigi nelladi mobilitazione generale contro ladellefatta approvare d'imperio dal presidente Emmanuel Macron. La cifra, fornita dal principale ...

556mila in piazza a Parigi nella decima giornata di mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni fatta approvare d'imperio dal presidente Emmanuel Macron. La cifra, fornita dal principale ...E Rafia può incamminarsi proprio sulla viadal Gufetto di Manoppello. Sempre con addosso ... IL PROFILO - Classe 1999, Rafia, 23enne franco - tunisino, è cresciuto innelle fila del ...Stessa strada sarà quellada Aareal Bank. Gli annunci, sebbene fatti nel rispetto delle ... i ministri finanziari continuino a monitorare situazione mercati e banche 24 marzo - 14:45: ...

La Cassazione francese conferma il rifiuto all'estradizione dei dieci terroristi italiani la Repubblica

Una soluzione che la Francia sta percorrendo è il riciclo di più acque reflue. Solo 77 dei 33.000 impianti di trattamento totali nel paese sono attualmente dotati di un sistema per il riciclaggio. In ...Moto - News: Viaggio sui Pirenei Meglio cambiare meta, anche sei i gruppi di difesa dei motociclisti stanno facendo il possibile per sbloccare la cosa ...