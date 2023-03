Francia, oggi nuovo sciopero generale: è la decima giornata di mobilitazioni contro la riforma delle pensioni (Di martedì 28 marzo 2023) La Francia si appresta a vivere la decima giornata di sciopero generale. I cittadini tornano in piazza per la mobilitazione numero dieci contro la riforma delle pensioni, dopo che il governo del presidente, Emmanuel Macron, l’ha approvata senza il voto dell’Assemblea nazionale. Il Paese sarà teatro di proteste, scioperi, blocchi e disagi. Accusate di violenza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Lasi appresta a vivere ladi. I cittadini tornano in piazza per la mobilitazione numero diecila, dopo che il governo del presidente, Emmanuel Macron, l’ha approvata senza il voto dell’Assemblea nazionale. Il Paese sarà teatro di proteste, scioperi, blocchi e disagi. Accusate di violenza ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Purtroppo siamo un Paese di smidollati e non abbiamo la dignità avuta in Francia: cancellare i 7 Tour del dopato… - AlexBazzaro : La maggioranzaq di chi oggi protesta in Francia ha votato Macron al secondo turno. Nel primo avevano votato “il dur… - RaiNews : Francia ferma per scioperi e proteste. Secondo i sindacati sono 800mila le persone scese in piazza oggi contro la r… - Maracanazo50 : @DavideR46325615 Parlando dell'Italia quello che non si vuole capire è che noi oggi stiamo pagando le stronzate di… - vincenzoa054 : RT @italiano996677: 'Se vuoi un’immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano — per sempre' Orwell '1984' Francia… -

Siamo in mano alla criminalità Anche qui ci vuole una assunzione di responsabilità, protagonisti l'Italia e possibilmente la Francia. A queste due nazioni compete oggi l'obbligo di dichiarare con un chiaro affidavit il pieno ... Remaining still isn't an option in a fast - paced world ... ambasciatrice italiana in Usa Zelensky oggi da Biden: colloqui su aiuti militari, energia e ... Su ItaliaOggi ho segnalato più volte che i governi di Germania e Francia sono alquanto allarmati per l'... Re Carlo visiterà la Germania Per colpa delle agitazioni politico - sindacali che in Francia colpiscono Macron, la prima visita allestero di Re Charles III sarà in Germania. Il ... Un dono costato 60mila euro di oggi, troppi per il ... Anche qui ci vuole una assunzione di responsabilità, protagonisti l'Italia e possibilmente la. A queste due nazioni competel'obbligo di dichiarare con un chiaro affidavit il pieno ...... ambasciatrice italiana in Usa Zelenskyda Biden: colloqui su aiuti militari, energia e ... Su ItaliaOggi ho segnalato più volte che i governi di Germania esono alquanto allarmati per l'...Per colpa delle agitazioni politico - sindacali che incolpiscono Macron, la prima visita allestero di Re Charles III sarà in Germania. Il ... Un dono costato 60mila euro di, troppi per il ... Ancora scontri nelle città francesi, oggi guerriglia con feriti al bacino idrico di Sainte-Soline RaiNews Juve, Rabiot: “L’esperienza in Italia mi ha fatto bene” Si chiude con un'altra vittoria questa pausa nazionali per Rabiot, che con la sua Franciaha battuto 1-0 l'Irlanda grazie alla rete di Pavard. Il centrocampista della Juve ha giocato un'altra ottima ... Maignan fa il capolavoro e salva la Francia: la parata è spettacolare! Mike Maignan si è imposto come uno dei protagonisti di Irlanda-Francia, valida per la seconda giornata delle qualificazioni a Euro2024. Alla fine la squadra di Deschamps ha strappato il secondo ... Si chiude con un'altra vittoria questa pausa nazionali per Rabiot, che con la sua Franciaha battuto 1-0 l'Irlanda grazie alla rete di Pavard. Il centrocampista della Juve ha giocato un'altra ottima ...Mike Maignan si è imposto come uno dei protagonisti di Irlanda-Francia, valida per la seconda giornata delle qualificazioni a Euro2024. Alla fine la squadra di Deschamps ha strappato il secondo ...