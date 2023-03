Francia: oggi 10/a giornata mobilitazione, timori sicurezza (Di martedì 28 marzo 2023) Forti timori per l'ordine pubblico oggi a Parigi per la 10/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma delle pensioni. L'agitazione sociale, che dura da due mesi e mezzo, fa registrare un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Fortiper l'ordine pubblicoa Parigi per la 10/adisindacale contro la riforma delle pensioni. L'agitazione sociale, che dura da due mesi e mezzo, fa registrare un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : L'Italia oggi parteciperà come osservatore a una riunione dell'Alleanza nucleare lanciata dalla Francia a margine d… - ZZiliani : Purtroppo siamo un Paese di smidollati e non abbiamo la dignità avuta in Francia: cancellare i 7 Tour del dopato… - AlexBazzaro : La maggioranzaq di chi oggi protesta in Francia ha votato Macron al secondo turno. Nel primo avevano votato “il dur… - Vignitta55 : RT @francofontana43: Francia: la protesta continua, governo disperato Oggi decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pension… - teoago72 : RT @italiano996677: 'Se vuoi un’immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano — per sempre' Orwell '1984' Francia… -