Francia | no all' estradizione di 10 ex Brigatisti rossi

(Di martedì 28 marzo 2023) La Cassazione francese ha confermato il rifiuto dellaall'di dieci ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La Commissione boccia i 400 milioni all’ex compagnia di bandiera e ordina di recuperarli (con gli interessi fanno 6… - putino : La Francia, assieme all’Italia, dovrebbe consegnare all’Ucraina nei prossimi giorni un sistema di difesa anti missi… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. #ANSA - supermario622 : RT @NicolaPorro: ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sentenza sui… - romatoday : La Francia conferma il 'no' all'estradizione dei terroristi italiani -

- - > Ansa . La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della'estradizione dei 10 ex militanti delle Brigante Rosse degli anni di piombo in Italia . Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione sull'estradizione di 10 ex militanti di ...La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della'estradizione di dieci ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati alle Brigate Rosse che vivono inda decenni ...'Ovviamente ci sono le energie rinnovabili e lasta investendo massicciamente nella loro ... Pannier - Runacher riunirà gli 11 Stati membri che partecipano'alleanza nucleare avviata'...

Francia: la Cassazione dice no all'estradizione di dieci ex-BR RaiNews

La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all’estradizione dei 10 terroristi italiani dei cosiddetti anni di piombo. Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione ...La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all’estradizione degli ex brigatisi italiani. Per i dieci, di cui otto uomini fra i quali Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio ...