Francia | la Cassazione conferma | no all' estradizione degli ex terroristi - Figlio di una vittima | Sono dei disgraziati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione sull'estradizione di 10 ex militanti di estrema sinist… - mariocalabresi : Ma c’è un dettaglio fastidioso e ipocrita: la Cassazione scrive che “ i rifugiati in Francia si sono costruiti da a… - maxxxmass : #francia, la cassazione nega l'#estradizione di 10 terroristi #br già condannati perché 'ormai si sono fatti una fa… - CeschiaMarcello : RT @OssRepressione: La Corte di Cassazione francese ha rigettato la richiesta di estradizione per gli esuli politici rifugiati in Francia e… -

...presentato un ricorso alla Corte di, ritenendo necessario appurare se gli ex terroristi condannati in Italia in contumacia beneficeranno o meno di un nuovo processo se lali ...Lafrancese ha confermato il rifiuto dellaall'estradizione di dieci ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra, in gran parte legati ...Ma c'è un dettaglio fastidioso e ipocrita: lascrive che 'i rifugiati insi sono costruiti da anni una situazione famigliare stabile (...) e quindi l'estradizione avrebbe provocato ...

Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex Br | Figlio di una vittima: "Sono dei disgraziati" TGCOM

Numerose le reazioni alla sentenza della Corte di Cassazione Francese che ha negato l’estradizione ai 10 terroristi rossi condannati in Italia per fatti risalenti all’epoca degli anni di piombo che da ...Ma c'è un dettaglio fastidioso e ipocrita: la Cassazione scrive che 'i rifugiati in Francia si sono costruiti da anni una situazione famigliare stabile e quindi l'estradizione avrebbe provocato un ...