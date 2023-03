Francia, la Cassazione conferma: no all'estradizione degli ex Br (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il giorno dopo, aveva però affermato che 'quelle persone, coinvolte in reati di sangue, meritano di essere giudicate in Italia'. Di conseguenza, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il giorno dopo, aveva però affermato che 'quelle persone, coinvolte in reati di sangue, meritano di essere giudicate in Italia'. Di conseguenza, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. #ANSA - drift981 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo… - pleporace : La Cassazione francese conferma il rifiuto all'estradizione dei dieci militanti italiani. Ed ora risparmiateci il p… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Ora è ufficiale: non saranno mai estradati #GiorgioPietrostefani e i dieci terroristi rossi che riparano da anni in #F… - liberalunicorno : RT @NessunLuogo24: #BREAKING La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia ???? all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di p… -