Francia in rivolta | escalation Ucraina | immigrazione | la settima puntata de L’Incursione Video

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar — Lade, il-appuntamentonale con la redazione del Primato Nazionale. Una volta allana, i nostri giornalisti si alterneranno nel commentare in diretta su Facebook e YouTube i fatti di rilievo, rispondendo alle domande dei lettori. Nelladi ieri la redazione ha toccato i temi caldi dellana appena conclusa, tra cui le rivolte contro la riforma pensionistica nelle città francesi, i panorami futuri dell’in, e il problema, ormai fuori controllo, nel nostro Paese. In studio Eugenio Palazzini, Valerio Benedetti e Michele Iozzino. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gANDALFbOOM : RT @rbo10525: Da Parigi a Sainte Soline. Violenze di polizia e rivolta sociale #francia #GianniCarrozza #macron - rbo10525 : Da Parigi a Sainte Soline. Violenze di polizia e rivolta sociale #francia #GianniCarrozza #macron - Emmeemme2Maria : Francia: una rivolta sociale contro l'”editto sovrano” - Mah96915476 : RT @MarcoRizzoPC: Che pena Landini. Ha trasformato il congresso della CGIL in un talkshow. Niente a che vedere con la CGT in Francia. Di Vi… - coele7 : RT @Zheloconti: La balla che in Francia sono in rivolta per le pensioni è la solita balla di regime. Urlano no guerra, no nato, no Ue -

... in cerca di lavoro e fortuna in. Presentato tra gli altri ai festival di Annecy, Locarno e ... contro cui Heidi guiderà la sanguinaria. L'intero programma cinematografico del Trento ...Questa proposta, che accoglierà opere e contributi straordinari, èsia ai sarzanesi che ai ...Vietnam, 25 maggio 1954) alla famiglia Picasso in vacanza a Golfe Juan, in, nell'agosto del ...... in cerca di lavoro e fortuna in. Presentato tra gli altri ai festival di Annecy, Locarno e ... contro cui Heidi guida una sanguinaria

In Francia esplode la rivolta "verde", decine di feriti AGI - Agenzia Italia

I problemi economici, il disastro ambientale, la guerra in Europa, la pandemia e soprattutto la mancanza di visibilità a breve termine creano un forte disagio che in Francia può trasformarsi ...Il progetto della discordia La costruzione del bacino idrico è portata avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato, ma le associazioni ambientaliste (il collettivo 'Bassines non ...