Francia | il decimo giorno di scioperi contro la riforma delle pensioni | «Oggi tanti giovani in piazza»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CapitanDarloks : RT @Felyorfelix: #Parigi #Francia al decimo giorno di protesta continuativo ???????????????????? - IVALDO1962 : Decimo giorno di sciopero in Francia,ma noi in Italia che aspettiamo,le ong delle pensioni? i sindacati dove sono… - dilio_bianchi : RT @Felyorfelix: #Parigi #Francia al decimo giorno di protesta continuativo ???????????????????? - ciaveterotto : RT @Felyorfelix: #Parigi #Francia al decimo giorno di protesta continuativo ???????????????????? - AntoniniValerio : RT @Felyorfelix: #Parigi #Francia al decimo giorno di protesta continuativo ???????????????????? -

Intanto, è attesa un'adesione massiccia algiorno di sciopero nazionale, in programma ... Martedì 'da 650.000 a 900.000 persone marceranno ovunque in, tra cui da 70.000 a 100.000 persone ...I sindacati hanno lanciato un appello per una nuova giornata di scioperi e manifestazioni per il 28 marzo; sono attesi tra i 650.000 e i 900.000 manifestanti in tutta la, è ilgiorno ...Martedi' sono attesi tra i 650.000 e i 900.000 manifestanti in tutta la, in occasione di questogiorno di proteste, secondo una nota dellintelligence nazionale diramata dai media ...

Francia, il decimo giorno di scioperi contro la riforma delle pensioni ... Open

AGI - La Francia torna in piazza per la decima mobilitazione contro la riforma delle pensioni, dopo che il governo del presidente, Emmanuel Macron, l'ha approvata senza il voto dell'Assemblea ...Anche la Gioconda è in sciopero": lo scrive su Twitter il sindacato CGT della Biblioteca Nazionale di Francia (BnF), commentando lo sciopero nel celebre museo di Parigi per dire 'stop' alla contestata ...