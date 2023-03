Francia e Germania, la protesta monta in Europa: Italia anestetizzata? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 28 marzo 2023) Mentre la Francia torna e in piazza e in Germania la politica litiga l’Italia sembra anestetizzata. Torna la diretta con Peter Gomez, Martina Castigliani in collegamento telefonico da Parigi e Manolo Lanaro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Mentre latorna e in piazza e inla politica litiga l’sembra. Torna lacon, Martina Castigliani in collegamento telefonico da Parigi e Manolo Lanaro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Se Berlino ha blindato i suoi carburanti a scapito dei nostri, è perché nell’Ue e nell’industria contiamo zero. La… - LaVeritaWeb : La Commissione boccia i 400 milioni all’ex compagnia di bandiera e ordina di recuperarli (con gli interessi fanno 6… - Marcozanni86 : La #Francia a ferro e fuoco per le proteste, la fragile coalizione in #Germania affronta un lunedì tra scioperi gen… - GiorgioAntonel1 : RT @Qua_Agatha: #Inflazione #Salari #Pensioni Nel #RegnoUnito sono mesi che ci sono proteste e scioperi, idem in #Spagna. In #Francia sono… - marialetiziama9 : RT @Geronim22285766: Francia-Israele-Germania e si prepara la Spagna! Italia non pervenuta! Benvenuti nel Nuovo Dis-Ordine Mondiale! https:… -