Francia, decine di studenti impediscono l'accesso al liceo Montaigne a Parigi (Di martedì 28 marzo 2023) decine di studenti hanno bloccato l'accesso al liceo Montaigne, nel sesto arrondissement di Parigi, nel decimo giorno consecutivo di mobilitazione sindacale e popolare contro la riforma delle pensioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023)dihanno bloccato l'al, nel sesto arrondissement di, nel decimo giorno consecutivo di mobilitazione sindacale e popolare contro la riforma delle pensioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Francia, violenti scontri alla manifestazione contro il bacino idrico di Sainte Soline: a fuoco i mezzi della poliz… - erTifosetto : @Fuck_Euro_ A me non sembra, ad ogni telegiornale si parla di quello che sta accadendo in #FRANCIA per le pensioni.… - qnazionale : Francia, scontri durante protesta contro bacino idrico. Decine di feriti - TMassimo6 : RT @marrobruno56: @TMassimo6 Se andate sul profilo di HZ press ne trovate a decine di filmati che testimoniano quello che sta succedendo in… - marrobruno56 : @TMassimo6 Se andate sul profilo di HZ press ne trovate a decine di filmati che testimoniano quello che sta succede… -