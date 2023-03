Francia | anche la Cassazione nega la consegna degli ex brigatisti arrestati ad aprile 2021

(Di martedì 28 marzo 2023) La Corte difrancese ha confermato il rifiuto all’estradizione in Italia dei dieci exrossi rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo eadnell’operazione “Ombre rosse”: si tratta di otto uomini, tra cui Giorgio Pietrostefani, condannato in via definitiva per l’omicidio del commissario di Polizia Luigi Calabresi, e due donne, Marina Petrella e Roberta Cappelli. Laera già statata il 29 giugno scorso dalla Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Corte di Cassazione francese ha confermato il rifiuto all'estradizione verso l'Italia dei dieci italiani fuoriusciti dal terrorismo rosso , tra di loro ci sonol'ex brigatista Marina Petrella e l'ex dirigente di Lotta continua Giorgio Pietrostefani. A quasi due anni dall'arresto degli ex attivisti (poi rimessi in libertà vigilata), la procura di Parigi ...... Salt Mobile SA, eir Ireland e fondatore di Station F, ma noto soprattutto per Free ine ... L'applicazione offrealtri pacchetti dati, come 2GB di dati nell'UE (incluso il Regno Unito e la ......dellaall'estradizione dei terroristi degli anni di piombo in Italia. Si tratta di ex militanti di estrema sinistra , in gran parte legati alle Brigate Rosse. Tra di loro sono presenti...

La Corte di Cassazione francese ha confermato il rifiuto all’estradizione in Italia dei dieci ex brigatisti rossi rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo e arrestati ad aprile 2021 nell’operazione ...espletati anche con l'ausilio degli omologhi francesi. La procura di Imperia ha emesso 16 fermi di indiziato di delitto nonchè un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il concreto pericolo di ...