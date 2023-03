Francesco Arca festeggia il successo di Resta con me, e a proposito di Uomini e Donne confessa: “Non rinnego il passato ma mi sono accorto che…” (Di martedì 28 marzo 2023) Francesco Arca è decisamente uno degli attori italiani di maggiore successo. I suoi esordi a Uomini e Donne sono solamente un lontano ricordo, anche se lo stesso ha più volte affermato di non voler rinnegare in alcun modo il suo passato. In una recente intervista infatti aveva detto: Non rinnego i miei inizi come tronista di Uomini e Donne. Avevo 24 anni, è stato un modo come un altro di farsi strada. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto con me stesso. Ho cominciato a capire che stavo cambiando quando Ferzan Ozpetek mi volle nel film “Allacciate le cinture“, nel 2014. Oggi, Arca è diventato uno dei maggiori artisti della televisione italiana. La serie ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023)è decisamente uno degli attori italiani di maggiore. I suoi esordi asolamente un lontano ricordo, anche se lo stesso ha più volte affermato di non voler rinnegare in alcun modo il suo. In una recente intervista infatti aveva detto: Noni miei inizi come tronista di. Avevo 24 anni, è stato un modo come un altro di farsi strada. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto con me stesso. Ho cominciato a capire che stavo cambiando quando Ferzan Ozpetek mi volle nel film “Allacciate le cinture“, nel 2014. Oggi,è diventato uno dei maggiori artisti della televisione italiana. La serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco__Samp : RT @Dameteedavatte: Medico di Lampedusa Francesco D'Arca. #Lampedusa #Sbarchi #Trafficanti - IsaeChia : Francesco Arca festeggia il successo di #Restaconme, e a proposito di #UominieDonne confessa: “Non rinnego il passa… - Dameteedavatte : Medico di Lampedusa Francesco D'Arca. #Lampedusa #Sbarchi #Trafficanti - occhio_notizie : Resta con me, le anticipazioni della settima puntata, che andrà in onda prossimamente su Rai 1. Il protagonista del… - mancrushday : Francesco Arca Mostra Il Sedere in Resta Con Me S01E11 -