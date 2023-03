Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Fotogallery - Omicidio Andrea Fiore, un fermato a Roma #Roma #28marzo -

caccia ai complici 28 marzo 2023 20:43Andrea Fiore, un fermato a Roma - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...Tra di loro sono presenti anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l'Calabresi , e le ... leggi anche Morto a Roma il terrorista "nero" Pierluigi ConcutelliIpa/Ansa Continua ...Un uomo è stato fermato per l'di Andrea Fiore, il 54 enne ucciso la notte tra il 26 e il 27 marzo nel suo appartamento in ... neonato morto dopo circoncisione: due donne fermate©...

Fotogallery - Omicidio Andrea Fiore, un fermato a Roma TGCOM

C'è un fermato per l'omicidio di Andrea Fiore, il 54 enne ucciso nella zona di Torpignattara a Roma. Gli investigatori non escludono che la morte di Fiore possa essere ricondotta a una sorta di guerra ...Il tribunale del Riesame ha bocciato il ricorso presentato dai legali di Salvatore Liccardi, alias Pataniello, referente per il clan Polverino nel comune di Quarto . L'uomo, già detenuto da anni, ...