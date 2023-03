FOTO – Onana in allenamento indica la strada per Inter-Fiorentina (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue l’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri allenati ad Simone Inzaghi affronteranno sabato la Fiorentina alle 18. Di seguito l’immagine di André Onana. DALL’allenamento – André Onana è stato FOTOgrafato oggi in allenamento in preparazione della sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle 18. Il camerunese indica la via che porta dritto alla sfida di San Siro contro i viola. Da che parte per #InterFiorentina @AndreyOnana? #ForzaInter pic.twitter.com/97jUsQYQUl — Inter (@Inter) March 28, 2023 Fonte: Pagina Twitter ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue l’dell’ad Appiano Gentile dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri allenati ad Simone Inzaghi affronteranno sabato laalle 18. Di seguito l’immagine di André. DALL’– Andréè statografato oggi inin preparazione della sfida contro lain programma sabato alle 18. Il camerunesela via che porta dritto alla sfida di San Siro contro i viola. Da che parte per #@Andrey? #Forzapic.twitter.com/97jUsQYQUl —(@) March 28, 2023 Fonte: Pagina Twitter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Onana in allenamento indica la strada per Inter-Fiorentina - - infoitsport : FOTO – Onana brilla in Champions League per salvataggi e clean sheets! - internewsit : FOTO – Onana brilla in Champions League per salvataggi e clean sheets! - - GiordanoLoris1 : @lorenzo2392 Ma sei serio? Onana doveva uscire? Nella prima foto Kostic SOLO. Della seconda manco parlo che ci bas… - Sandro19714 : RT @Barambani3: #InterJuventus 0-1 Foto di #Onana mentre si tuffa?? -