FOTO – Bellanova esulta dopo Italia-Ucraina Under 21: «Grandi» (Di martedì 28 marzo 2023) Raoul Bellanova, esterno dell’Inter, ha pubblicato un post sui social network a seguito dell’Italia Under 21 contro i pari età dell’Ucraina. POST – Raoul Bellanova è sceso in campo ieri fino al 76? nell’amichevole tra l’Italia Under 21 e i pari età dell’Ucraina. Gli azzurrini hanno conquistato la vittoria per 3-1 e pochi minuti fa l’esterno dell’Inter ha pubblicato un contenuto su Instagram. A seguire il messaggio e la FOTO presenti nel post in questione. “Grandi#euro2023“. Raoul Bellanova – InstagramFonte: Instagram Raoul Bellanova Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Raoul, esterno dell’Inter, ha pubblicato un post sui social network a seguito dell’21 contro i pari età dell’. POST – Raoulè sceso in campo ieri fino al 76? nell’amichevole tra l’21 e i pari età dell’. Gli azzurrini hanno conquistato la vittoria per 3-1 e pochi minuti fa l’esterno dell’Inter ha pubblicato un contenuto su Instagram. A seguire il messaggio e lapresenti nel post in questione. “#euro2023“. Raoul– InstagramFonte: Instagram RaoulInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Bellanova esulta dopo Italia-Ucraina Under 21: «Grandi» - - sono_solo_io : @FrancescoLollo1 @marattin Scusi Ministro, veramente come si evince dall'intervista questa iniziativa è di tal Cap… - lorenzo2392 : @GuzzoXXI @Fufurbizio un nazionale olandese da anni ahahaahahah 'tieniti' come se Bellanova non fosse uno che ha s… -