Forza Italia, Barelli eletto capogruppo Camera: “Spazio per tutti” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Paolo Barelli è stato acclamato dall’assemblea dei deputati nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. “Prosegue il lavoro con il presidente Berlusconi, oltre le elezioni amministrative ci attendono le elezioni europee, dove Forza Italia si prepara ad avere un ruolo importante, a sostegno ovviamente del Governo, che affrontando le Europee vede Forza Italia con il suo dna basato sull’appartenenza al Partito popolare europeo, con un ruolo molto importante nel segno della continuità ma per fare ancor meglio”, le prime parole di Barelli, già capogruppo alla fine della passata legislatura. Nessuna preoccupazione per le fibrillazioni che hanno portato all’avvicendamento con Alessandro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Paoloè stato acclamato dall’assemblea dei deputati nuovodialla. “Prosegue il lavoro con il presidente Berlusconi, oltre le elezioni amministrative ci attendono le elezioni europee, dovesi prepara ad avere un ruolo importante, a sostegno ovviamente del Governo, che affrontando le Europee vedecon il suo dna basato sull’appartenenza al Partito popolare europeo, con un ruolo molto importante nel segno della continuità ma per fare ancor meglio”, le prime parole di, giàalla fine della passata legislatura. Nessuna preoccupazione per le fibrillazioni che hanno portato all’avvicendamento con Alessandro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - ignaziocorrao : Accise, reintroduzione oneri sull’elettricità, immigrazione, gestione fondi PNRR. Quanti punti non sono stati tocca… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - dajesecco : @ultimora_pol Acclamazione? Vabbè io mi arrendo. Roba da forza Italia - FZuccheroso : @BerniniAM @berlusconi @forza_italia PER FAVORE NON PERDIAMO TUTTO QUESTO CON IL GOVERNO MELONI, QUALCHE NO FAREBBE BENE A TUTTO. -