Forte scossa di terremoto | i primi aggiornamenti

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 marzo 2023) Di seguito i: #segnalato dagli utenti dell'app Rilevatorea 5km da #Isernia, Italia. 128 segnalazioni in un raggio di 173km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 4.6 e 5.1 ore 23:52 IT del 28-03-2023, prov/zona Campobasso #INGV 34499661dimentre si attende #StaseraCeCattelan. #