Formula 1 | Krack Aston Martin e il retroscena su Vettel | “Ho pensato di richiamarlo”

(Di martedì 28 marzo 2023) La nuova stagione di1 si condisce di un dettaglio particolarmente suggestivo in seguito alle parole di Mikein merito all'addio di Sebastian. Stando alle parole del team principal di, l'infortunio imprevisto di inizio anno capitato a Lance Stroll aveva seriamente messo in difficoltà la scuderia inglese, aprendo tanti e ...

Il cambio di idea Ad averlo ammesso è stato lo stessoin un'intervista al podcast F1 Nation , il quale ha però deciso di placare le sue volontà: ' Ero tentato, sì, al 100% - ha spiegato - ma ...'Che soddisfazione tornare sul podio - ha detto Mike, team principal dell'Aston Martin . E' il secondo consecutivo, sia per noi che per Fernando, ed è il centesimo della sua carriera, un ...Le parole di Mike' Prima di tutto dobbiamo vedere il video - ha commentato il team principal dell'Aston Martin Mike- e lo stiamo facendo adesso. Non possiamo ancora dire esattamente ...

Formula 1, Krack su Vettel: "Ho pensato di richiamarlo" Tag24

Nel corso della stessa intervista, Krack ha comunque ribadito che tra la squadra e il pilota tedesco sono rimasti attivi i contatti, come dimostrato da quanto avvenuto al termine del GP del Bahrain, ...