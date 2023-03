Formazioni ufficiali Svizzera-Israele | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 28 marzo 2023) Ledi, sfida valida come seconda giornata del Gruppo F delleaglidel. Elvetici di gran lunga favoriti in questo match che andrà in scena in quel di Ginevra. All’esordio la squadra di Yakin si è imposta con un netto 5-0 in trasferta in Bielorussia, mentre gli israeliani non sono andati oltre l’1-1 contro il Kosovo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di martedì 28 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.