Formazione giovani medici. SMI: Corso tutor Medicina Generale a Napoli non bandito (Di martedì 28 marzo 2023) Formazione giovani medici. Luigi De Lucia (SMI Campania): Non riusciamo a capire le ragioni per le quali a Napoli non abbia avuto luogo alcun Corso Formazione giovani medici. Non bandito ancora a Napoli alcun Corso per tutor di medicina Generale. Una figura essenziale per la Formazione nella professione medica. Interviene sul tema il Segretario regionale dello SMI Campania, il dottor Luigi De Lucia. Lo fa attraverso una nota inviata in redazione. “Siamo molto preoccupati perché a Napoli non viene bandito il Corso per i tutor dei medici di ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023). Luigi De Lucia (SMI Campania): Non riusciamo a capire le ragioni per le quali anon abbia avuto luogo alcun. Nonancora aalcunperdina. Una figura essenziale per lanella professione medica. Interviene sul tema il Segretario regionale dello SMI Campania, il dottor Luigi De Lucia. Lo fa attraverso una nota inviata in redazione. “Siamo molto preoccupati perché anon vieneilper ideidi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Videomessaggio di #PapaFrancesco agli studenti di Azione Cattolica: cambiate la realtà! L'incoraggiamento in una re… - puntomagazine : Formazione Giovani Medici. Luigi De Lucia (SMI Campania): Non riusciamo a capire le ragioni per le quali a Napoli n… - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Maticmind: nuovo progetto con l’Università Federico II di Napoli per la formazione dei giovani talenti - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Maticmind: nuovo progetto con l’Università Federico II di Napoli per la formazione dei giovani talenti - datamanager_it : Maticmind: nuovo progetto con l’Università Federico II di Napoli per la formazione dei giovani talenti… -