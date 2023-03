Ford Ranger - Tremor e Wildtrak X arrivano in Italia

(Di martedì 28 marzo 2023) Laintroduce in Europa due nuovi allestimenti dedicati al pick-up: si tratta delle variantiX e, ordinabili da subito e previste in consegna a partire dal mese di agosto. I due modelli offrono un look ancora più aggressivo e una dotazione dedicata agli amanti della guida in fuoristrada: sono offerti in abbinamento alla motorizzazione 2.0 EcoBlue turbodiesel da 205 CV e 500 Nm con cambio automatico e trazione integrale. La varianteX. IlX deriva dal modellogià noto e si distingue per l'assetto rialzato di 26 mm, le carreggiate più larghe di 30 mm, gli ammortizzatori Bilstein, il servosterzo modificato, le piastre di protezione inferiori, il Trail Turn Assist con torque ...

