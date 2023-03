Fondo di Garanzia | al via le domande per i finanziamenti | dal 6 aprile i basket bond

(Di martedì 28 marzo 2023) Novità a valere suldiper le PMI: a partire dal 6le imprese potranno presentare richieste diper i “”, che permettono di reperire liquidità per finanziare programmi di sviluppo in una prospettiva di medio lungo periodo. Le novità suldiMa di cosa parliamo, nello specifico? Ilè un tipo di obbligazione che contiene un paniere (o “”) di titoli azionari o obbligazionari. Il valore di undipende dalle performance dei titoli contenuti nel paniere. Semplificando, se le azioni o le obbligazioni nel paniere salgono di valore, il valore del...

Fondo di Garanzia, dal 6 aprile le domande per i "basket bond" MISE

