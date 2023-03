(Di martedì 28 marzo 2023)– La Polizia di Stato – Questura di Latina, nel corso della mattinata odierna era impegnata in undinel territorio comunale diquando ha notato il conducente di un motoveicolo che stava procedendo a velocità sostenuta; l’uomo, alla vista delle due pattuglie, ha ulteriormente accelerato nel tentativo di dileguarsi per L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Fugge ad un posto di controllo, inseguito e bloccato: era senza patente -

Verranno datialla Turchia e alla Tunisia perché blocchino i transiti, o anche al Niger che è ... In pratica si pagano gendarmi di frontiera per fare il lavoro sporco e bloccare chida ...Precedente Ex ospedale militare, servonoper la ristrutturazione. Lega: 'La Regione rispetti ... Dopo la rissa in piazza Cavallitra i passanti brandendo un coltello, bloccato dalla polizia -...... invece, sarebbe toccato reperire inecessari o con risorse proprie o intercettando... Dopo la rissa in piazza Cavallitra i passanti brandendo un coltello, bloccato dalla polizia - ...

FUGGE A UN POSTO DI BLOCCO DELLA POLIZIA: BLOCCATO E ... Latina Tu

In Europa e in Italia, a febbraio, è proseguito il fenomeno contrario, con denaro in uscita dai prodotti monetari. Gli esperti sottolineano come i ..."Basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili. (ANSA) ...