Flavio Insinna cacciato da L'Eredità? C'è già il nome del sostituto: chi è (Di martedì 28 marzo 2023) Continuano a rincorrersi in rete le indiscrezioni su programmi Rai cancellati e conduttori sostituiti nella prossima stagione televisiva 2023-2024. L'ultima, in ordine di apparizione, è la notizia che riguarda Flavio Insinna fatto fuori da L'Eredità. Pare che il conduttore del preserale di Rai1 stia rischiando di perdere la conduzione del game show più longevo della televisione italiana, prodotto prima in collaborazione con Magnolia e poi con Banijay Italia. Secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe sempre più forte l'ipotesi che possa prendere il suo posto un altro volto, ovvero Pino Insegno. Dalla prossima stagione tv la trasmissione dovrebbe andare in onda da dicembre 2023, subito dopo La Vita in Diretta, e potrebbe avere come protagonista proprio l'attore. Flavio Insinna sostituito con Pino Insegno ...

