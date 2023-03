Fitto: Alcuni progetti del Pnrr non realizzabili entro il 2026 (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 marzo 2023 "Alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico", le parole del ministro Fitto alla presentazione della Corte dei Conti alla Camera sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 marzo 2023 "interventi da qui al 30 giugnonon possono essere realizzati, ed è matematico", le parole del ministroalla presentazione della Corte dei Conti alla Camera sul ...

