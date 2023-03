Fisco | inchiesta cooperative | pm ' da Cina soldi illimitati | sistema parabancario'

(Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Unillecito che, attraverso false fatture e crediti fittizi, è capace di movimentare centinaia di milioni di euro, verso lae quindi di nuovo in Italia, e di far 'drogare' il mercato del lavoro con danni per le casse dello Stato, ma anche per lavorati e imprese sane. E' il quadro che emerge nell'della procura di Milano che ha portato a 22 arresti e al sequestro di quasi 300 milioni di euro nel mondo delle. Una presunta organizzazione, spiega in conferenza stampa il pm Pasquale Addesso, affiancato dalla collega Grazia Colacicco, che ha anche un "canale cinese, una sorta diche consente di spostare e trasferire denaro fuori da qualsiasidi controllo e antiriciclaggio". ...

... di cui 10 in carcere , nei confronti dei protagonisti di una ventennale associazione a delinquere composta da italiani e cinesi, volta e evadere ilper milioni di euro e a "pulire" i soldi ...In un'intercettazione, centrale il ruolo dei trojan nell', c'è Salvatore Bordo, ritenuto al vertice del gruppo, che parla con altre due persone di cui uno suggerisce di non disfarsi di una ...In questo momento in cui è in discussione vogliamo ricordare che è uno strumento essenziale ed efficace' conclude Laura Pedio che ha coordinato l'dei pm Grazia Colacicco e Pasquale Addesso.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Una quindicina di cinesi arrestati, 51 indagati, quasi 130 capi di imputazione in totale e circa 270 milioni di ...Con effetti devastanti sulla concorrenza: chi vuole operare in modo lecito viene spazzato via". Se da un lato si evade il Fisco, dall'altro c'è un "accordo criminale con cittadini cinesi, che ...