Fisco: cooperative 'usa e getta' per evadere, operavano in logistica e facchinaggio

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Due consorzi attivi nel settore della logistica e del facchinaggio sono al centro dell'inchiesta della procura di Milano che ha portato la Guardia di finanza a eseguire un'ordinanza, disposta dal gip Luca Milani, nei confronti di 22 persone, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e a sequestri per quasi 300 milioni di euro. A finire sotto indagine il Consorzio Sac, il Consorzio Progresso logistico, entrambi di Lainate, e la Ailati Scarl di Trezzano sul Naviglio, una con funzione 'ancillare'. Secondo il quadro ricostruito dai pm Grazia Colacicco e Pasquale Addesso, indagine coordinata dal magistrato Roberto Fontana ora al Csm, i due consorzi avrebbero avuto un ruolo da protagonisti nell'affidamento di commesse ...

