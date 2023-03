Fisco | cooperative ' usa e getta' per evadere | 22 arresti e sequestri per 293 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano, in una indagine coordinata dalla procura, ha eseguito un'ordinanza nei confronti di 22 indagati: dieci destinatari della misura cautelare in carcere e 12 ai domiciliari che sarebbero protagonisti di un "articolato sistema criminale" operante in Lombardia da circa un ventennio, finalizzato all'evasione fiscale, ininterrottamente replicato dal Duemila sino ad oggi, attraverso la sostituzione delle società 'pilotate' al fallimento (consorzi e societàdi lavoro) con nuovi veicoli societari costituiti ad hoc e l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Semplice il meccanismo. Più(con la rappresentazione di una artefatta realtà mutualistica), dopo appena pochi anni di attività, venivano svuotate di qualsiasi consistenza patrimoniale e finanziaria e ...