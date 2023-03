Firenze, la sera il bar chiude per mancanza di personale. "Cerco nove persone, senza successo" (Di martedì 28 marzo 2023) L'allarme del presidente Confcommercio Cursano: 'Mancano baristi, camerieri, chef. Così non riusciamo a far fronte all'ondata di visitatori' Leggi su lanazione (Di martedì 28 marzo 2023) L'allarme del presidente Confcommercio Cursano: 'Mancano baristi, camerieri, chef. Così non riusciamo a far fronte all'ondata di visitatori'

Firenze, la sera il bar chiude per mancanza di personale. "Cerco nove persone, senza successo" L'allarme del presidente Confcommercio Cursano: 'Mancano baristi, camerieri, chef. Così non riusciamo a far fronte all'ondata di visitatori'