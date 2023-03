Fiorentina, Amrabat in bilico. Commisso tenta il rinnovo, gli agenti spingono per una cessione (Di martedì 28 marzo 2023) Continua a tener banco a Firenze la situazione relativa a Sofyan Amrabat e che viene affrontata stamani dal Corriere dello Sport. Secondo il... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Continua a tener banco a Firenze la situazione relativa a Sofyane che viene affrontata stamani dal Corriere dello Sport. Secondo il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, Amrabat in bilico. Commisso tenta il rinnovo, gli agenti spingono per una cessione: Continua a tener ba… - dodicesimoviola : Per tenersi Amrabat la Fiorentina starebbe pensando, oltre ad un rinnovo di contratto, anche ad un aumento signific… - sabrijouini83 : ???? Negli ultimi due giorni di mercato, come affermato dal fratello di Sofyan #Amrabat, il Manchester United ha chie… - fiorentina_it : Contratto lungo e a cifre da big per tenerlo a Firenze, ma per ora #Amrabat e i suoi agenti la pensano diversamente… - dimitri_conti : Nel #Marocco la #Fiorentina ha il suo presente e futuro: #Amrabat una sicurezza, #Sabiri intriga -

Il patto tra la Fiorentina e Amrabat: “Cessione Se ne riparla in estate” Viola News Fiorentina, Italiano in emergenza in vista dell’Inter La Fiorentina di Italiano viene da 4 vittorie di fila e al rientro affronterà l'Inter: il tecnico deve fare i conti con alcune defezioni. SEGNALI DAL MAROCCO, TRA PRESENTE E FUTURO Arrivano alcuni segnali importanti dal mondo della Nazionali e la Fiorentina può sorridere. Le buone notizie giungono da Tangeri, dove ieri l'altro, in una serata quasi storica, ... La Fiorentina di Italiano viene da 4 vittorie di fila e al rientro affronterà l'Inter: il tecnico deve fare i conti con alcune defezioni.Arrivano alcuni segnali importanti dal mondo della Nazionali e la Fiorentina può sorridere. Le buone notizie giungono da Tangeri, dove ieri l'altro, in una serata quasi storica, ...