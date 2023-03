Fiorella Mannoia piange Gianni Minà: il ricordo della cantante (Di martedì 28 marzo 2023) Fiorella Mannoia piange Gianni Minà rendendo pubblico il grande dolore per la scomparsa di un giornalista che la cantante considerava molto di più di una conoscenza lavorativa. Tra i due c’era grande amicizia e grande stima reciproca e la distanza fisica non aveva mai lenito questi buoni sentimenti. Affida questo momento buio al pensiero alto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)rendendo pubblico il grande dolore per la scomparsa di un giornalista che laconsiderava molto di più di una conoscenza lavorativa. Tra i due c’era grande amicizia e grande stima reciproca e la distanza fisica non aveva mai lenito questi buoni sentimenti. Affida questo momento buio al pensiero alto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SignoraDelleOr1 : RT @Francesca_Only: Fiorella Mannoia 'La lettera che non scrivero' mai ' - testo - MonopoliTimes : Monopoli, Fiorella Mannoia e Danilo Rea in tournée con “Luce” a Cala Batteria - ilpietrone : No vabbè il sogno di stanotte è il top. Mi trovavo a Napoli con mia mamma e Fiorella Mannoia a fare una scampagnata. ???? - radiocalabriafm : FIORELLA MANNOIA - CAMICIE ROSSE - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Morte Gianni Minà, dal ministro Sangiuliano a Fiorella Mannoia: il cordoglio social -