Finale Grande Fratello vip 2023: Nikita e Tavassi si qualificano, Andrea e Onestini eliminati (Di martedì 28 marzo 2023) Finale Grande Fratello vip 2023. Nella penultima puntata del Gf vip andata in onda ieri c’è stato un doppio televoto che ha decretato come quarto e quinta finalista Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Luca Onestini e Andrea Maestrelli sono invece stati eliminati. Il nuovo televoto vedrà contro Milena Miconi e Alberto De Pisis, che si ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)vip. Nella penultima puntata del Gf vip andata in onda ieri c’è stato un doppio televoto che ha decretato come quarto e quinta finalista EdoardoPelizon. LucaMaestrelli sono invece stati. Il nuovo televoto vedrà contro Milena Miconi e Alberto De Pisis, che si ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariellaBottal2 : @duecuoriallora Alberto è stato una grande delusione?? per colpa sua ci troviamo la fata in finale - Daniela12825978 : RT @crudeIe: Onestini eliminato e Nikita in finale Il nostro giorno La nostra più grande vittoria La rivincita di Persia contro tutti #niki… - EnneLuisa : RT @gustavdattero: #Presadiretta una grande trasmissione. Di vero giornalismo. Conoscenza, critica e prospettive possibili. Grazie a tutti… - ZHelleina : RT @crudeIe: Onestini eliminato e Nikita in finale Il nostro giorno La nostra più grande vittoria La rivincita di Persia contro tutti #niki… - AnnaCanino6 : @vivailtrashhh @3Mastri Il karma.... caro Onestini....il karma.... ???????????? Grande Nikita,dovevi andare in finale ancora prima ???????????? -