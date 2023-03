Filippo Ganna torna in gara! Correrà l’Attraverso le Fiandre, caduta alle spalle (Di martedì 28 marzo 2023) Filippo Ganna Correrà la Attraverso le Fiandre, semiclassica belga che andrà in scena mercoledì 29 marzo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è caduto due giorni fa alla Gand-Wevelgem, picchiando il ginocchio destro e ritirandosi dalla gara. Si era temuto un infortunio per il fuoriclasse piemontese, ma fortunatamente non si è trattato di qualcosa di grave e così l’alfiere della Ineos Grenadiers sarà regolarmente al via in sella alla sua Pinarello. Il verbanese prosegue così la sua marcia di avvicinamento alla Parigi-Roubaix, Classica Monumento in programma il prossimo 9 aprile (giorno di Pasqua). Filippo Ganna, già secondo alla Milano-Sanremo e decimo a Herelbeke, sarà affiancato dal britannico Tom Pidcock, il quale rientrerà alle corse dopo l’infortunio avuto ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)la Attraverso le, semiclassica belga che andrà in scena mercoledì 29 marzo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è caduto due giorni fa alla Gand-Wevelgem, picchiando il ginocchio destro e ritirandosi dalla gara. Si era temuto un infortunio per il fuoriclasse piemontese, ma fortunatamente non si è trattato di qualcosa di grave e così l’alfiere della Ineos Grenadiers sarà regolarmente al via in sella alla sua Pinarello. Il verbanese prosegue così la sua marcia di avvicinamento alla Parigi-Roubaix, Classica Monumento in programma il prossimo 9 aprile (giorno di Pasqua)., già secondo alla Milano-Sanremo e decimo a Herelbeke, sarà affiancato dal britannico Tom Pidcock, il quale rientreràcorse dopo l’infortunio avuto ...

