Figlia prende a pugni il bullo a scuola — mamma la elogia e sul web si crea polemica (Di martedì 28 marzo 2023) Essere un adolescente e andare a scuola può sembrare la cosa più semplice e facile del mondo. Almeno per noi adulti che sembriamo non ricordare più quanto questo sia un periodo così delicato e decisivo al tempo stesso. Da piccoli o adolescenti, si è spesso vittime di sorprusi e bullismo, proprio all'interno delle mura designate per insegnarci molte cose e proteggerci. Il bullismo è una cosa che segna profondamente i nostri figli e che, se non fermato, lascia dei danni irreparabili. A volte però noi adulti sembriamo non accorgerci di quanto doloroso sia per i figli e non agiamo in tempo. I piccoli sono così costretti a prendere la situazione in mano e a decidere di agire. Questo è il caso di Mallayala, 16 anni, che dopo settimane e settimane di violenza psicologica in classe, ha scelto di contrattaccare.

