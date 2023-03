Figli coppie gay, i sindaci tirano dritto: “Trascriveremo certificati di nascita”. E chiedono un incontro a Meloni (Di martedì 28 marzo 2023) La richiesta di un incontro con la premier Meloni e il ministro Piantedosi, nel frattempo “trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge”, poi tutti in piazza. È quanto si legge in una nota congiunta dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari al termine di una riunione sui Figli delle coppie omosessuali. “Nelle prossime ore il sindaco di Milano Beppe Sala sarà a Bruxelles dove rappresenterà le nostre posizioni – affermano ancora – Saremo a Torino il 12 maggio per ribadire le nostre posizioni comuni”. “L’esperienza quotidiana delle amministrazioni locali – si legge nel documento firmato da Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Gaetano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La richiesta di uncon la premiere il ministro Piantedosi, nel frattempo “trascrizione integrale deidicostituiti all’estero con due mamme, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge”, poi tutti in piazza. È quanto si legge in una nota congiunta deidi Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari al termine di una riunione suidelleomosessuali. “Nelle prossime ore il sindaco di Milano Beppe Sala sarà a Bruxelles dove rappresenterà le nostre posizioni – affermano ancora – Saremo a Torino il 12 maggio per ribadire le nostre posizioni comuni”. “L’esperienza quotidiana delle amministrazioni locali – si legge nel documento firmato da Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Gaetano ...

