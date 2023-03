**Fi: Barelli, 'c'è spazio per tutti, obiettivo vittoria centrodestra ad Europee'** (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Prosegue il lavoro con il presidente Berlusconi, oltre le elezioni amministrative ci attendono le elezioni Europee, dove Forza Italia si prepara ad avere un ruolo importante, a sostegno ovviamente del Governo, che affrontando le Europee vede Forza Italia con il suo dna basato sull'appartenenza al Partito popolare europeo, con un ruolo molto importante nel segno della continuità ma per fare ancor meglio". Sono le prime parole di Paolo Barelli dopo essere tornato alla guida del Gruppo di Forza Italia alla Camera, già presieduto alla fine della passata legislatura. Nessun preoccupazione per le fibrillazioni che hanno portato all'avvicendamento con Alessandro Cattaneo. "Sono stato eletto all'unanimità, sono stato già capogruppo con il doppio di parlamentari, mi conoscono tutti, ma al di là ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Prosegue il lavoro con il presidente Berlusconi, oltre le elezioni amministrative ci attendono le elezioni, dove Forza Italia si prepara ad avere un ruolo importante, a sostegno ovviamente del Governo, che affrontando levede Forza Italia con il suo dna basato sull'appartenenza al Partito popolare europeo, con un ruolo molto importante nel segno della continuità ma per fare ancor meglio". Sono le prime parole di Paolodopo essere tornato alla guida del Gruppo di Forza Italia alla Camera, già presieduto alla fine della passata legislatura. Nessun preoccupazione per le fibrillazioni che hanno portato all'avvicendamento con Alessandro Cattaneo. "Sono stato eletto all'unanimità, sono stato già capogruppo con il doppio di parlamentari, mi conoscono, ma al di là ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... suitetti : RT @ultimora_pol: ?? Paolo #Barelli eletto per acclamazione capogruppo di #FI alla Camera @ultimora_pol - TV7Benevento : **Fi: Barelli, 'c'è spazio per tutti, obiettivo vittoria centrodestra ad Europee'** - - politicalbug_ : ???? #Barelli eletto Capogruppo alla #Camera per #FI @politicalbug_ - giusev76 : RT @ultimora_pol: ?? Paolo #Barelli eletto per acclamazione capogruppo di #FI alla Camera @ultimora_pol - ultimora_pol : ?? Paolo #Barelli eletto per acclamazione capogruppo di #FI alla Camera @ultimora_pol -

Paolo Barelli capogruppo Fi alla Camera L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera. . 28 marzo 2023 FI: Barelli capogruppo alla Camera L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera. La resa dei conti in FI preoccupa gli alleati: oggi la nomina di Barelli a capogruppo ROMA - Ci sarà anche il coordinatore Antonio Tajani , oggi alla Camera, a sancire l'elezione del nuovo capogruppo: un atto dovuto all'amico Paolo Barelli , designato per l'incarico, ma anche un modo per tentare di "blindare" il nuovo corso di Forza Italia , dopo il colpo di mano che ha ridimensionato i ronzulliani e stabilito una linea più ... L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolonuovo capogruppo alla Camera. . 28 marzo 2023L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolonuovo capogruppo alla Camera.ROMA - Ci sarà anche il coordinatore Antonio Tajani , oggi alla Camera, a sancire l'elezione del nuovo capogruppo: un atto dovuto all'amico Paolo, designato per l'incarico, ma anche un modo per tentare di "blindare" il nuovo corso di Forza Italia , dopo il colpo di mano che ha ridimensionato i ronzulliani e stabilito una linea più ... **Fi: Barelli, 'c'è spazio per tutti, obiettivo vittoria centrodestra ad ... Il Tirreno Paolo Barelli capogruppo Fi alla Camera (ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera. (ANSA). Berlusconi rinnova Fi, Ronzulli (semi) trombata: ma che fine faranno i suoi Analisi Con l’elezione di Paolo Barelli capogruppo di Forza Italia alla Camera oggi ... Tant’è che a Palazzo continuano a rincorrersi le voci su cosa faranno adesso la capogruppo di Fi al Senato (che ... (ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazione Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera. (ANSA).Analisi Con l’elezione di Paolo Barelli capogruppo di Forza Italia alla Camera oggi ... Tant’è che a Palazzo continuano a rincorrersi le voci su cosa faranno adesso la capogruppo di Fi al Senato (che ...