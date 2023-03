Fermo amministrativo della macchina. Quando puoi usarla, ma fai attenzione (Di martedì 28 marzo 2023) Il Fermo amministrativo è un atto che blocca l’uso di un’auto a fronte di un debito non pagato all’Erario da parte del proprietario. Si tratta di un procedimento che si verifica in caso di mancato pagamento di tributi, tasse o multe ricevute proprio a seguito di violazioni delle norme del Codice della Strada. Fermo amministrativo della macchina: cosa succede – Formatonews.it Quando si verifica il Fermo amministrativo si assiste a una procedura che avviene molto velocemente in fatto di tempistica. Non onorare il pagamento dell’Irpef, dell’IVA o del bollo auto porta proprio al rischio di Fermo della propria auto. Gli scenari Andiamo ad analizzare quello che avviene ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 marzo 2023) Ilè un atto che blocca l’uso di un’auto a fronte di un debito non pagato all’Erario da parte del proprietario. Si tratta di un procedimento che si verifica in caso di mancato pagamento di tributi, tasse o multe ricevute proprio a seguito di violazioni delle norme del CodiceStrada.: cosa succede – Formatonews.itsi verifica ilsi assiste a una procedura che avviene molto velocemente in fatto di tempistica. Non onorare il pagamento dell’Irpef, dell’IVA o del bollo auto porta proprio al rischio dipropria auto. Gli scenari Andiamo ad analizzare quello che avviene ...

