Fermato per le accuse di stupro | il retroscena su Greenwood | “Su di lui c’era la Juventus”

Era il 30 gennaio del 2022 e Mason Greenwood fu travolto dalle accuse di stupro della sua ex fidanzata. Un anno dopo esatto, il calciatore è stato scagionato da tutte le accuse (tentativo di stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo) e il Manchester United deve ora decidere come comportarsi. Intanto, il portale The Athletic svela un retroscena su Greenwood, in passato vicino a vestire la maglia della Juventus. Secondo il sito d'informazione, la società bianconera aveva mosso i primi passi. Un sondaggio esplorativo per imbastire un'operazione sul talento classe 2001, che aveva realizzato 35 gol in 129 partite. Il calciatore però rifiutò l'offerta bianconera e il trasferimento in Italia su impulso della famiglia.

