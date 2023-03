(Di martedì 28 marzo 2023) Durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio, il rapper ha raccontato l’audizione per un ruolo in Murder Mystery,Netflix con l'attrice e Adam Sandler

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Fedez rivela: “Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston” -

non esita e spiega: "Anche dalle cose brutte ho imparato qualcosa. Tu cosa hai imparato Ho ... Rovazziquanto sia stato addolorato per la loro separazione improvvisa: "Noi eravamo molto ..., il provino con Jennifer Anistonsbarca nel mondo del cinema Non ancora, ma ci è andato vicino. Nell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio , il rapper ha infatti rivelato di ..., nel corso dell'ultima puntata del suo podcast 'Muschio Selvaggio, di aver fatto un provino ad Hollywood . Il rapper racconta di essere stato valutato per una parte nel cast di un film ...

Fedez rivela: «Quella volta in cui ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston» Vanity Fair Italia

Fedez non esita e spiega ... Federico Lucia ci tiene a chiarire Rovazzi rivela quanto sia stato addolorato per la loro separazione improvvisa: “Noi eravamo molto più legati rispetto al rapporto con ...Ospite speciale del podcast Muschio Selvaggio di Fedez è stato Fabio Rovazzi tornato a parlare con il rapper dopo le tensioni passate. Sembrano aver messo da parte le tensioni del passato Fedez e ...